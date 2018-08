Teoria da atividade e affordances como framework para a abordagem da experiência do usuário

Apesar da experiência do usuário (UX) ser um conceito amplamente difundido, alguns autores defendem que ainda falta um desenvolvimento conceitual e teórico que sirva de base para a sua abordagem. Neste contexto, o presente artigo tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento da pesquisa em design aplicando a teoria da atividade e a teoria de affordances como framework para o tratamento da UX. Como ponto de partida, é conceituada a experiência do usuário, identificando-se seus principais constituintes. A seguir, são apresentados conceitos da teoria da atividade e da teoria de affordances, buscando-se relacioná-los aos componentes da experiência. Como resultado, é apresentado um modelo que estrutura hierarquicamente os aspectos sensório-motor, cognitivo e afetivo da experiência, estabelecendo três níveis de engajamento com a atividade e com o artefato usado em sua mediação. A relevância deste modelo consiste em tornar explícitas as relações entre estes aspectos, permitindo sua exploração por meio de ferramentas e métodos de design.