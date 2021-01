Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro - Criação de website institucional

Este artigo descreve o planejamento e implementação do website de comunicação institucional da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esta iniciativa foi uma das ações comemorativas dos 200 anos da Instituição, pioneira no ensino das Artes na América Latina. O trabalho ocorreu de forma transdisciplinar, agregando conhecimentos de Design, Informática e Artes. Na definição do projeto gráfico buscou-se um layout que possibilitasse a navegação e pesquisa mais acessíveis e simplificadas, e em consonância com as áreas de conhecimento existentes na Escola: Artes e Design. Para melhor contextualização apresenta-se um breve histórico da Instituição, a arquitetura de informação adotada para o website, seu layout e funcionamento. As ações foram pensadas para dar melhor visibilidade e funcionalidade a complexa estrutura que compõe a Unidade, com seus 13 cursos de Graduação, dois Programas de Pós-Graduação e duas Especializações.