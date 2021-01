Cem anos de invenção e matemática em Armin Hofmann

Junho de 2020 foi o mês do centenário do professor e designer gráfico Armin Hofmann. Um dos fundadores da Escola de Design da Basileia, o suíço defende o ensino a partir da criatividade e do desenho como forma de pesquisa e investigação, ao mesmo tempo que tem como marca de sua prática profissional o estilo intuitivo, mas de rigor construtivo claro e conciso. A partir da análise de sua obra-chave, o Graphic Design Manual: Principles and Practice (1965), dos relatos de Dorothea Hofmann em seu livro sobre o modelo educacional da Basileia e da entrevista com o professor e designer brasileiro contemporâneo Leopoldo Leal, o artigo busca entender de que forma a escola moderna de design gráfico dos anos 1950 e 1960, o ensino da Basileia e a atuação de Armin Hofmann ecoam nos dias de hoje no ensino de design no Brasil.