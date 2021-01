Prospectando futuros para a educação superior no contexto pós-pandemia COVID-19

ANDIFES. Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições de Federais de Ensino Superior. V Pesquisa Nacional de Perfil Socioeconômico e Cultural dos (as) Graduandos (as) das IFES – 2018. Brasília, 2019. Disponível em . Acesso em 10 de maio de 2020.

BOTERO, Andrea; KOMMONEN, Kari-Hans & MARTILLA, Sanna. Expanding Design Space. Design-in-Use Activities and Strategies, Proceedings of the DRS 2010 Conference: Design and Complexity. Montreal, 2010.

BROWN, Tim. e Katz, Barry. Change by Design: How Design Thinking Can Transform Organizations and Inspire Innovation, New York, Harper Collins Business, 2009.

BUCHANAN, Richard. Wicked Problems in Design Thinking. Design Issues, Cambridge, MIT Press, vol. 8, no. 2, 5-21. 1992.

BUCHANAN, Richard. Design research and the new learning. Design Issues, Cambridge, MIT Press, Vol. 17, no. 4, 3-23. 2001.

CHIEN, Sheng-Fen e FLEMMING, Ulrich. Design space navigation in generative design systems. Automation in Construction 11, 1-22. 2002.

ENGELER, Bridgette. Towards prospective design, The Design Journal, 20:sup1, S4591-S4599, 2017. DOI: 10.1080/14606925.2017.1352956.

ESCOBAR, Arturo. Transiciones: a space for research and design for transitions to the pluriverse. Design Philosophy Papers, VOL. 13, NO. 1, 13-23, Routledge, 2015. DOI:10.1080/14487136.2015.1085690

FEENBERG, Andrew. The Online Education Controversy and the Future of the University. Foundations of Science, dezembro de 2015. DOI: 10.1007/s10699-015-9444-9

GEELS, Frank W. The Dynamics of Transitions in Socio-technical Systems: A Multi-level Analysis of the Transition Pathway from Horse-drawn Carriages to Automobiles (1860–1930), Technology Analysis & Strategic Management Vol. 17, No. 4, 445-476. Routledge. 2005.

GOLDSCHMIDT, Gabriela. Capturing indeterminism: representation in the design problem space. Design Studies 18, 441-445. 1997.

IRWIN, Terry. Transition design: a proposal for a new area of design practice, study, and research. Design and Culture, Londres, v. 7, n. 2, 229-246. 2015.

KEES, Dorst E CROSS, Nigel. Creativity in the design process: co-evolution of problem–solution. Design Studies, 22(5), 425–437. 2001.

LENNERTZ Bill. e LUTZENHISER, Aarin. The Charrette handbook: The Essencial Guide to Design-Based Public Involvement. Routledge. 2017.

RITTEL, Horst W. On the Planning Crisis : Systems Analysis of the 'First and Second Generations'. Bedriftsf Konomen nr.8 390-396, 197..

SANTOS, Boaventura de Sousa, Toward a New Common Sense: Law, Science and Politics in the Paradigmatic Transition. New York: Routledge, 1995.

SANTOS, Boaventura de Sousa (ed.). O Fim do Império Cognitivo: a afirmação das Epistemologias do Sul. 1 edição, Autêntica Editora: Belo Horizonte, 2019.

SINGH, Nicole LOTZ e SANDERS, Elizabeth B.-N. Envisioning Futures of Design Education: an Exploratory Design Workshop with Design Educators, Dialectics 2.1, 19-46, 2018.

WESTERLUND, Bo. Design space conceptual tool - grasping the design process. Proceedings for ‘In the Making’, Nordes, the Nordic Design Research Conference, Copenhagen, Denmark. 2005.