Revisão de pesquisas em design de origami na área médica

AVILA, A. et al. Origami fold states: Concept and design tool. Mechanical Sciences, v. 10, n. 1, p. 91–105, 2019. DOI 10.5194/ms-10-91-2019. Disponível em: https://www.mech-sci.net/10/91/2019/. Acesso em: 13 jan. 2020.

BASSIK, N. et al. Enzymatically Triggered Actuation of Miniaturized Tools. Journal of the American Chemical Society, v. 132, n. 46, p. 16314–16317, 2010. DOI 10.1021/ja106218s. Disponível em: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/ja106218s. Acesso em: 23 jul. 2020.

BECKER, M. Graus de Liberdade em Cadeias Cinemáticas. [S. I.: s. n.], 2014. Disponível em: https://docplayer.com.br/85078910-Sem-aula-2-graus-de-liberdade-em-cadeias-cinematicas-prof-dr-marcelo-becker.html. Acesso em: 11 jun. 2020.

CALLISTER JUNIOR, W. D.; RETHWISCH, D. G. Materials Science and Engineering - An Introduction. 8. ed. Danvers: John Wiley & Sons, 2010.

CHEN, Y. et al. Intra-cardiac MR imaging & MR-tracking catheter for improved MR-guided EP. Journal of Cardiovascular Magnetic Resonance, v. 17, n. S1, p. 1–2, 2015. DOI 10.1186/1532-429x-17-s1-p237. Disponível em: https://jcmr-online.biomedcentral.com/articles/10.1186/1532-429X-17-S1-P237. Acesso em: 23 jul. 2020.

CHEN, Y.; PENG, R.; YOU, Z. Origami of thick panels. Science, v. 349, n. 6246, p. 396–400, 2015. DOI 10.1126/science.aab2870. Disponível em: https://science.sciencemag.org/content/349/6246/396. Acesso em: 21 jul. 2020.

DUREISSEIX, D. An overview of mechanisms and patterns with origami. International Journal of Space Structures, v. 27, n. 1, p. 1–14, 2012. DOI 10.1260/0266-3511.27.1.1. Disponível em: https://journals.sagepub.com/doi/10.1260/0266-3511.27.1.1. Acesso em: 23 jul. 2020.

EDMONDSON, B. J. et al. Oriceps: Origami-Inspired Forceps. Proceedings of the ASME 2013 Conference on Smart Materials, Adaptive Structures and Intelligent Systems. Anais...Snowbird: The American Society of Mechanical Engineers, 2013. DOI 10.1115/SMASIS2013-3299. Disponível em: https://asmedigitalcollection.asme.org/SMASIS/proceedings-abstract/SMASIS2013/56031/V001T01A027/284047. Acesso em: 21 jul. 2020.

FRANCIS, K. C. et al. From crease pattern to product: considerations to engineering origami-adapted designs. Proceedings of ASME 2014 International Design Engineering Technical Conferences & Computers and Information in Engineering Conference. Anais...Buffalo: The American Society of Mechanical Engineers, 2014. Disponível em: http://proceedings.asmedigitalcollection.asme.org/proceeding.aspx?articleid=2090926. Acesso em: 21 jul. 2020.

GJERDE, E. Origami Tessellations: Awe-Inspiring Geometric Designs. Massachusetts: Taylor & Francis Inc, 2008.

GREENBERG, H. C. et al. Identifying links between origami and compliant mechanisms. Mechanical Sciences, v. 2, n. 2, p. 217–225, 2011. DOI 10.5194/ms-2-217-2011. Disponível em: https://ms.copernicus.org/articles/2/217/2011/ms-2-217-2011.html. Acesso em: 23 jul. 2020.

IWAKI, M. et al. A programmable DNA origami nanospring that reveals force-induced adjacent binding of myosin VI heads. Nature Communications, v. 7, p. 1–10, 2016. DOI 10.1038/ncomms13715. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1038/ncomms13715. Acesso em: 23 jul. 2020.

JOHNSON, M. et al. Fabricating biomedical origami: a state-of-the-art review. International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery, v. 12, n. 11, p. 2023–2032, 2017. DOI 10.1007/s11548-017-1545-1. Disponível em: https://link.springer.com/article/10.1007/s11548-017-1545-1. Acesso em: 23 jul. 2020.

KURIBAYASHI, K. et al. Self-deployable origami stent grafts as a biomedical application of Ni-rich TiNi shape memory alloy foil. Materials Science and Engineering A, v. 419, p. 131–137, 2006. DOI 10.1016/j.msea.2005.12.016. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921509305014930. Acesso em: 23 jul. 2020.

KUZUYA, A. et al. Nanomechanical DNA origami “single-molecule beacons” directly imaged by atomic force microscopy. Nature Communications, v. 2, n. 1, p. 448–449, 2011. DOI 10.1038/ncomms1452. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1038/ncomms1452. Acesso em: 23 jul. 2020.

LI, S. et al. Fluid-driven origami-inspired artificial muscles. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, v. 114, n. 50, p. 13132–13137, 2017. DOI 10.1073/pnas.1713450114. Disponível em: https://www.pnas.org/content/114/50/13132. Acesso em: 23 jul. 2020.

MEHNER, P. J. et al. Toward engineering biological tissues by directed assembly and origami folding. American Mathematical Society AMS Non-Series Monographs, v. 95.2, p. 545–555, 2015. DOI 10.1090/mbk/095.2/17. Disponível em: https://pdfs.semanticscholar.org/91ad/7666ddc2ac91c076fe9c130b51549f2ff17f.pdf. Acesso em: 23 jul. 2020.

MERALI, Z. “Origami engineer” flexes to create stronger, more agile materials. Science, v. 332, n. 6036, p. 1376–1377, 2011. DOI 10.1126/science.332.6036.1376. Disponível em: https://science.sciencemag.org/content/332/6036/1376/tab-article-info. Acesso em: 23 jul. 2020.

MIYASHITA, S. et al. Self-folding miniature elastic electric devices. Smart Materials and Structures, v. 23, n. 9, 2014. DOI 10.1088/0964-1726/23/9/094005. Disponível em: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0964-1726/23/9/094005/meta. Acesso em: 23 jul. 2020.

MIYASHITA, S. et al. An Untethered Miniature Origami Robot that Self-folds, Walks, Swims, and Degrades. IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). Anais...Seattle: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2015 DOI 10.1109/ICRA.2015.7139386. Disponível em: https://ieeexplore.ieee.org/document/7139386. Acesso em: 23 jul. 2020.

MIYASHITA, S. et al. Ingestible, controllable, and degradable origami robot for patching stomach wounds. Proceedings - IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). Anais...Estocolmo: IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2016. DOI 10.1109/ICRA.2016.7487222. Disponível em: https://ieeexplore.ieee.org/document/7487222. Acesso em: 23 jul. 2020.

MORGAN, M. R. et al. Towards developing product applications of thick origami using the offset panel technique. Mechanical Sciences, v. 7, n. 1, p. 69–77, 2016. DOI 10.5194/ms-7-69-2016. Disponível em: https://ms.copernicus.org/articles/7/69/2016/. Acesso em: 23 jul. 2020.

NELSON, T. G. et al. Facilitating deployable mechanisms and structures via developable lamina emergent arrays. Journal of Mechanisms and Robotics, v. 8, n. 3, 2016. DOI 10.1115/1.4031901. Disponível em: https://asmedigitalcollection.asme.org/mechanismsrobotics/article-abstract/8/3/031006/441834/Facilitating-Deployable-Mechanisms-and-Structures?redirectedFrom=fulltext. Acesso em: 23 jul. 2020.

ONAL, C. D.; WOOD, R. J.; RUS, D. An Origami-Inspired Approach to Worm Robots. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, v. 18, n. 2, p. 430–438, 2013. DOI 10.1109/TMECH.2012.2210239. Disponível em: https://ieeexplore.ieee.org/document/6266749. Acesso em: 23 jul. 2020.

ROTHEMUND, P. W. K. Folding DNA to create nanoscale shapes and patterns. Nature, v. 440, n. 7082, p. 297–302, 2006. DOI 10.1038/nature04586. Disponível em: https://www.nature.com/articles/nature04586. Acesso em: 23 jul. 2020.

SCHMIDT, E. J. et al. Intra-Cardiac MRI Catheter for EP Ablation Monitoring : Preliminary Studies. Proceedings of the 19th annual meeting of International Society for Magnetic Resonance in Medicine (ISMRM). Anais...Montreal: 2011. Disponível em: https://cds.ismrm.org/protected/11MProceedings/files/3741.pdf. Acesso em: 23 jul. 2020.

TAYLOR, A. et al. Intracardiac magnetic resonance imaging catheter with origami deployable mechanisms. Journal of Medical Devices, v. 10, n. 2, p. 2–3, 2016. DOI 10.1115/1.4033151. Disponível em: https://augusta.pure.elsevier.com/en/publications/intracardiac-magnetic-resonance-imaging-catheter-with-origami-dep. Acesso em: 23 jul. 2020.

TURNER, N.; GOODWINE, B.; SEN, M. A review of origami applications in mechanical engineering. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science, v. 230, n. 14, p. 2345–2362, 2016. DOI 10.1177/0954406215597713. Disponível em: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0954406215597713. Acesso em: 23 jul. 2020.

VENEZIANO, R. et al. Role of nanoscale antigen organization on B-cell activation probed using DNA origami. Nature Nanotechnology, p. 2020.02.16.951475, 2020. DOI 10.1038/s41565-020-0719-0. Disponível em: https://www.nature.com/articles/s41565-020-0719-0. Acesso em: 23 jul. 2020.

YAMADA, T. R. U. Estruturas flat foldable em Bambu Laminado Colado baseadas em técnicas de dobra e corte do origami e do kirigami. 2016. 224p. Tese (Doutorado em Design) – Universidade Estadual Paulista, Bauru, 2016.

ZHAO, R. et al. Kirigami enhances film adhesion. Soft Matter, v. 14, n. 13, p. 2515–2525, 2018. DOI 10.1039/c7sm02338c. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1039/c7sm02338c. Acesso em: 23 jul. 2020.

ZHU, S.; LI, T. Hydrogenation-Assisted Graphene Origami and Its Application in Programmable Molecular Mass Uptake, Storage, and Release. ACS Nano, v. 8, n. 3, p. 2864–2872, 2014. DOI 10.1021/nn500025t. Disponível em: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/nn500025t. Acesso em: 23 jul. 2020.