Design de serviços: um estudo sobre inovação em características e competências de processos para cocriação de valor

ALT, A. & PINHEIRO, T. Design thinking Brasil: empatia, colaboração e experimentação para pessoas, negócios e sociedade. Rio de Janeiro. Editora Elsevier. 2010.

BAEK, J.S.; KIM, S.; PAHK, Y. & MANZINI, E. A sociotechnical framework for the design of collaborative services. Design Studies.Vol 55. N° C. 2018.

BATE, P. & ROBERT, G. Bringing user experience to healthcare improvement: The concepts, methods and practices of experience-based design. 118-154. Radcliffe Publishing. Oxford. 2007.

BITNER, M. The impact of Physical Surrondings on Customers and Employees. Journal of Marketing, Vol. 56. N. 2. 1992.

BITNER, M. et al. Service Blueprinting: A Practical Tool for Service Innovation. Arizona State University, 2007.

BLAIKE, N. Designing Social Research. 2ª Edição. 2000.

CARVALHO, L. & GOODYEAR, P. Design, learning networks and innovation. Design Studies. Vol 55. Nº C. 2018.

CIPOLLA, C. & MANZINI, E. Relational Services. 22:45-50. Know Techn Pol. 2009.

DATASEBRAE. Qual é a participação dos setores da economia no PIB?. Disponível em 14/04/2018: http://datasebrae.com.br/pib/

DE VRIES, E. J. Innovation in Services in Networks of Organizations and in the Distribution of Services. Research Policy, v. 35, n. 7, p. 1037–1051, set. 2006.

DELAUNEY, J.C. & GADREY, J. The terciary sector and post-industrial society. IN: Delaunay, J.C. & Gadrey, J. Service in Economic Thought - Three Centuries of debate. Vol. 3. França. PP 75– 101. 1992.

EDGETT, S. The traits of successful new service development. IN: Journal of Services Marketing. p. 40-49, vol. 8, 1994.

EICHENTOPF, T.; KLEINALTENKAMP, M. & STIPHOUT, J.V. Modelling customer process activities in interactive value creation. IN: Journal of Services Management. p. 650-663, vol. 22, N° 5. 2011.

FELISMINO, A. & SECOMANDI, F.D.C. Um estudo comparativo de fluxogramas de processos de serviços. Anais do 2º Simpósio de Pós-graduação em Design da ESDI. Rio de Janeiro. 2016.

FLICK, U. Introdução à Pesquisa Qualitativa. 3ª Edição. Editora Bookman. Porto Alegre. 2009.

FLIESS, S. & KLEINALTENKAMP, M. Blueprinting the service company Managing service processes efficiently. IN: Journal of Business Research. p. 392-404. 2004.

GALLOUJ, F & SAVONA, M. Innovation in services: a review of the debate and a research agenda. J evol econ. 2009.

GALLOUJ, F & TOIVONEN, M. Elaborating the characteristics-based approach to service innovation: making the service process visible. University of Lile, 1, Clersé. 2009.

GALLOUJ, F & WEINSTEIN, O. Innovation in services. Research Policy. Elsevier. 1997.

IBGE. Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio continua. 2016.

ILLERIS, S. The Nature of Service. IN: Illeris, S. The handbook of service industries. Rio de Janeiro. PP 19– 33.

JORGE, G. A. & MIYAKE, D. I. Estudo comparativo das ferramentas para mapeamento das atividades executadas pelos consumidores em processos de serviços. Revista Production. 2014.

LANCASTER, K.J. A New Approach to consumer theory. The Journal of political economy. Vol 74. N.2. Chicago Journals. 1966.

LOVELOCK, C. & WRIGHT, L. Serviços: Marketing e Gestão. 1ª Edição. 7ª Tiragem. Editora Saraiva. São Paulo. 2006.

MERONI, A. Creative communities: People inventing sustainable ways of living. Edizione POLI. Design. Milano. 2007.

PATRICIO, L.; CUNHA, J. F.; FISK, R.P. & CONSTANTINE, L. Multilevel Service Design From Customer Value Constellation to Service Experience Blueprinting. In: Journal OF Service Reaserch. P180-200. 2011.

REASON, B.; LOVLIE, L. & FLU, M.B. Service Design for business - A Practical guide to optimizing the customer experience. 1ª Edição. Willey. 2016.

SAMPSON, S.E. Essentials of Service Design and Innovation. 4ª Edição. Marriot School of Management. 2015.

SAMPSON, S.E & FROEHLE. C. M. Foundations and Implications of a Proposed Unified Services Theory. Production and Operations Management. Production and Operations Management Society. Vol 15. 2006.